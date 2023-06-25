«Реал» даст за Мбаппе максимум 200+20 млн евро, «ПСЖ» хочет 250+50 млн. Переговоры идут

По данным журналиста El Debate Томаса-Гонсалеса Мартина, мать Мбаппе уже несколько месяцев ведет секретные переговоры с «ПСЖ», а сейчас она общается с эмиром Катара, чтобы закрыть вопрос о трансфере как можно скорее.
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