Бизнес столкнулся с волной защитников авторского права

Можно ли защититься от массовых претензий из-за авторского права и как размещать свой товар в Сети, чтобы все было законно?В редакцию Business FM обратилась компания, которая за лето получила серию претензий за нарушение авторского права.
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