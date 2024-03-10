Кто и зачем убивает исторические здания летной школы в Липецке?

- Зарина Нурмухаммедовна, а как правильно: Чикалов или Чекалов?- Правильно – Чакалов, Алиночка!- А где эти летчики жили в то время?- Как положено, зимой – в зимлянках, летом – в палатках…(Придуманный диалог в придуманной школе города Липецка в 2040 году)Кому-то может и не понравится такой вот эпиграф в качестве вступления, и, если с первой его частью еще можно поспорить, согласен, то вот насчет второй части – именно так запросто может случиться.