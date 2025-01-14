«А вот и ответ за Брянск, страшные взрывы в Киеве»: В 00:50 стало понятно, что всё совсем серьёзно: Новости СВО, к утру 14 января 2025 г., свежие новости о ходе специальной операции России на Украине

Свежие новости СВО к утру 14.01.25 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 14 января 2025 года.
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