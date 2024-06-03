«Надежда на западную бронетехнику, миссию МАГАТЭ и на внутрироссийский мятеж»: год назад ВСУ начинали своё контрнаступление «Надежда на западную бронетехнику, миссию МАГАТЭ и на внутрироссийский мятеж»: год назад ВСУ начинали своё контрнаступлениеРовно год назад началось широко к тому моменту разрекламированное украинское контрнаступление.
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Блохерские шедевры - "Также ставка делалась на миссию МАГАТЭ, которая должна была уговорить российскую сторону покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС." А если бы ВС РФ отказались покидать территорию ЗАЭС, то Гросси мокрой тряпкой, как техничка в школе, должен был их выгнать. Но, сцуко, и это не сработало... Странно... Почему не сработало?! Где же они просчитались???
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