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Военные новости ★ спецоперация

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«Надежда на западную бронетехнику, миссию МАГАТЭ и на внутрироссийский мятеж

«Надежда на западную бронетехнику, миссию МАГАТЭ и на внутрироссийский мятеж»: год назад ВСУ начинали своё контрнаступление «Надежда на западную бронетехнику, миссию МАГАТЭ и на внутрироссийский мятеж»: год назад ВСУ начинали своё контрнаступлениеРовно год назад началось широко к тому моменту разрекламированное украинское контрнаступление.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Блохерские шедевры - &quot;Также ставка делалась на миссию МАГАТЭ, которая должна была уговорить российскую сторону покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС.&quot;  А если бы ВС РФ отказались покидать территорию ЗАЭС, то Гросси мокрой тряпкой, как техничка в школе, должен был их выгнать. Но, сцуко, и это не сработало... Странно... Почему не сработало?! Где же они просчитались???
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