«Надежда на западную бронетехнику, миссию МАГАТЭ и на внутрироссийский мятеж

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Леонид Ла Рошель

Блохерские шедевры - "Также ставка делалась на миссию МАГАТЭ, которая должна была уговорить российскую сторону покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС." А если бы ВС РФ отказались покидать территорию ЗАЭС, то Гросси мокрой тряпкой, как техничка в школе, должен был их выгнать. Но, сцуко, и это не сработало... Странно... Почему не сработало?! Где же они просчитались???