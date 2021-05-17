В очереди за ковидом. Почему Россия не вакцинируется?

15 мая 2021Кирилл Мартынов, редактор отдела политики Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета» Россия смогла разработать вакцину от COVID-19 одной из первых и запустила массовую вакцинацию (по крайней мере, в Москве) еще в конце прошлого года.