Театр абсурда

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В очереди за ковидом. Почему Россия не вакцинируется?

В очереди за ковидом. Почему Россия не вакцинируется?

15 мая 2021Кирилл Мартынов, редактор отдела политики Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета» Россия смогла разработать вакцину от COVID-19 одной из первых и запустила массовую вакцинацию (по крайней мере, в Москве) еще в конце прошлого года.

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