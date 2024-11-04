Стагнация производства: причины не только в ставке

На прошлой неделе самым громким экономическим событием стало выступление в Госдуме главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной: она более или менее подробно объясняла позицию ЦБ относительно денежно-кредитной политики (ДКП).
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