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Стагнация производства: причины не только в ставке

Стагнация производства: причины не только в ставке

На прошлой неделе самым громким экономическим событием стало выступление в Госдуме главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной: она более или менее подробно объясняла позицию ЦБ относительно денежно-кредитной политики (ДКП).

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