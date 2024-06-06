Дело генерала Попова: Были и другие генералы. Но о них молчат

Кроме генерала Попова украинский "контрнаступ" отражали десятки генералов. Почему Попов в СИЗО, а о других генералах молчат? Аналитик попытался дать ответДзен-канал "Аслан Нахушев" порассуждал на тему последних событий с генералом Поповым.