"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" Драпатого

В Госдуме с иронией отреагировали на план "долгосрочного конфликта с Россией", который был подготовлен новым руководством ВСУ во главе с Михаилом Драпатым.
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