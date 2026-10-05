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"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" Драпатого

"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" Драпатого

В Госдуме с иронией отреагировали на план "долгосрочного конфликта с Россией", который был подготовлен новым руководством ВСУ во главе с Михаилом Драпатым.

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