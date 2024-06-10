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Тульские новости

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Тульская прокуратура выявила нарушения в детских пришкольных лагерях

Тульская прокуратура выявила нарушения в детских пришкольных лагерях

В Тульской области прокуратура выявила санитарные нарушения в детских пришкольных лагерях. Например, в пищеблоках учреждений использовались столовая посуда и инвентарь с механическими повреждениями и сколами.

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