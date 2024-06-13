Для челябинских участников СВО втрое увеличат единовременную выплату

Об этом стало известно 13 июня во время обращения губернатора Текслера к депутатам.В ходе выступления перед Законодательным собранием и жителями Челябинской области губернатор Алексей Текслер объявил об увеличении единовременной региональной выплаты участникам СВО на впечатляющие 35%.