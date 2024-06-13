Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 426 подписчиков

Для челябинских участников СВО втрое увеличат единовременную выплату

Для челябинских участников СВО втрое увеличат единовременную выплату

Об этом стало известно 13 июня во время обращения губернатора Текслера к депутатам.В ходе выступления перед Законодательным собранием и жителями Челябинской области губернатор Алексей Текслер объявил об увеличении единовременной региональной выплаты участникам СВО на впечатляющие 35%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх