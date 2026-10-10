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Гол Крамарича помог «Крыльям» избежать поражения в матче со «Спартаком»

Гол Крамарича помог «Крыльям» избежать поражения в матче со «Спартаком»

«Крылья Советов» сыграли вничью со «Спартаком» в матче десятого тура РПЛ. Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 1:1.

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