Гол Крамарича помог «Крыльям» избежать поражения в матче со «Спартаком»

«Крылья Советов» сыграли вничью со «Спартаком» в матче десятого тура РПЛ. Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 1:1.
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