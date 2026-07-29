«Тогда мы идём к вам»: в Таджикистане официально запретили хиджабы, никабы и ваххабитские бороды

Я всё жду, когда россиянам надоест избирать эту провластную партию чинуш, это в конце концов от нас всех зависит , кто будет сидеть в новой думе, опять эти сытые рожи миллиардеров и миллионеров или всё таки будут народные избранники!!

Народные избранники... Смешно. Это так не работает во-первых. А во-вторых, если где и срабатывает и реально выбирается руководитель страны народным большинством, то потом стране, как правило, приходит п**дец (наверное поэтому и не работает "во-первых"). Пока исключений в истории мира не наблюдалось.

Alex Nемо

Интересно, а почему, например, не в Афганистан или Саудовскую Аравию? Это же государства, где ислам является государственной религией? Потому что там к ваххабитам относятся еще проще. Им даётся выбор - или вали из государстав, или утонешь в яме с ослиной мочой. Ведь мусульманин не может убивать мусульманина, кроме как во время войны за "зелёное знамя пророка". Тогда всё можно!! А Иран пока что джихад не объявлял... В России всё можно, вот потому и валят террористы в страну. Скоро уже и в Думе заседать бдут в хиджабах и с ваххабитскими бородами...