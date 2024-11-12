Депутат Бессараб: прогулом считается отсутствие на работе более четырех часов

Всегда следует уведомлять работодателя Уважительными причинами отсутствия на работе могут быть стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника, сообщила РИА Новости член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии