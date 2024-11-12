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Петербургский дневник

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Депутат Бессараб: прогулом считается отсутствие на работе более четырех часов

Всегда следует уведомлять работодателя Уважительными причинами отсутствия на работе могут быть стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника, сообщила РИА Новости член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб.

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