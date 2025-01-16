Грузчики на час в Донецке - Договорная

Услуги грузчиков / разнорабочих в Донецке, Макеевке ДНР. Наличный / безналичный расчёт. ✓ Разгрузка различных грузов, машин, фур; ✓ Грузчики на склад, комплектовщики; ✓ Сборка/ разборка мебели, квартирный или офисный переезд; ✓ Разнорабочие на строительный обьект; ✓ Земельные работы, копка траншей, ям; ✓ Уборка территории и вывоз мусора.
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