Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также скоплению живой силы противника на краснолиманском направлении.
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