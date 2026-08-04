Каладзе назвал партию Саакашвили преступной группировкой

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что оппозиционное «Единое национальное движение», основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, утратило статус политического объединения.
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