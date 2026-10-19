РИА Новости/Екатерина Чеснокова Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск "Мираж-Медиа" к продюсерскому центру "Мираж Мьюзик" о взыскании пяти миллионов рублей компенсации и запрете использовать слово "Мираж" в названии.
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