РИА Новости/Екатерина Чеснокова Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск "Мираж-Медиа" к продюсерскому центру "Мираж Мьюзик" о взыскании пяти миллионов рублей компенсации и запрете использовать слово "Мираж" в названии.