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Все игроки «МЮ» и тен Хаг получили 1 из 10 от Manchester Evening News за 0:7 с «Ливерпулем»

Все игроки «МЮ» и тен Хаг получили 1 из 10 от Manchester Evening News за 0:7 с «Ливерпулем»

Manchester Evening News оценил игру «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля». Манкунианцы были разгромлены соперником со счетом 0:7.

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