Аргументы недели

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Политолог Марков про новую атаку дрона на Москва-Сити: войска Украины упорно бьют по министерствам правительства России

Политолог Марков про новую атаку дрона на Москва-Сити: войска Украины упорно бьют по министерствам правительства России

Политолог Сергей Марков, комментируя новую атаку беспилотника на Москва-Сити, отметил, что Вооруженные силы Украины упорно бьют по министерствам правительства Российской Федерации.

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Комментарии
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Юрий Горемыкин
Ни одно ПВО в мире не сможет дать 100% вероятность поражения всех воздушных целей. 100% вероятность даст только уничтожение нацисткой опухоли под названием Украина. А еще точнее 100% вероятность прекращения всех революций, всех войн, всех гадостей против людей, против населения всей планеты даст уничтожение центров принятия решений, центров финансирования подобных решений. Все прекрасно знают где эти центры.
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1 д.
E
Ed
Похоже, что ПВО Москвы под управлением очередного непотопляемого и неувольняемого Мутко
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23 час.

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