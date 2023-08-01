Политолог Марков про новую атаку дрона на Москва-Сити: войска Украины упорно бьют по министерствам правительства России
Политолог Сергей Марков, комментируя новую атаку беспилотника на Москва-Сити, отметил, что Вооруженные силы Украины упорно бьют по министерствам правительства Российской Федерации.
Комментарии
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Ни одно ПВО в мире не сможет дать 100% вероятность поражения всех воздушных целей. 100% вероятность даст только уничтожение нацисткой опухоли под названием Украина. А еще точнее 100% вероятность прекращения всех революций, всех войн, всех гадостей против людей, против населения всей планеты даст уничтожение центров принятия решений, центров финансирования подобных решений. Все прекрасно знают где эти центры.
Похоже, что ПВО Москвы под управлением очередного непотопляемого и неувольняемого Мутко
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