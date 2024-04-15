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РБК СТИЛЬ

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Как прошел модный показ TSUM Fashion Show в ЦУМе

Как прошел модный показ TSUM Fashion Show в ЦУМе

На пятом этаже ЦУМа состоялся традиционный показ TSUM Fashion Show. Команда универмага продемонстрировала основные тренды сезона, замиксовав лучшие модели из коллекций Jil Sander, Dries Van Noten, Brunello Cucinelli, Kiton, Colombo, Maison Margiela, Petar Petrov, Agnona, MUST, Dolce & Gabbana.

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