В Крыму потребовали у Германии вернуть украденные музейные ценности

Владислав Сергиенко/РИА Новости Председатель парламента Крыма Владимир Константинов потребовал у властей Германии вернуть музеям республики ценности, похищенные нацистами в годы Великой Отечественной войны.
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