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В Японии изобрели вакцину, которая может спасти человечество от Альцгеймера

В Японии изобрели вакцину, которая может спасти человечество от Альцгеймера

Ученые токийского университета Дзюнтендо в рамках научных сессий Американской ассоциации кардиологов представили миру данные о результатах исследований новой вакцины, которая обладает свойствами для лечения болезни Альцгеймера, передает csn-tv.

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