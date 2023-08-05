В Японии изобрели вакцину, которая может спасти человечество от Альцгеймера

Ученые токийского университета Дзюнтендо в рамках научных сессий Американской ассоциации кардиологов представили миру данные о результатах исследований новой вакцины, которая обладает свойствами для лечения болезни Альцгеймера, передает csn-tv.
Ученые токийского университета Дзюнтендо в рамках научных сессий Американской ассоциации кардиологов представили миру данные о результатах исследований новой вакцины, которая обладает свойствами для лечения болезни Альцгеймера, передает csn-tv.
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