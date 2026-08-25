Про наших, ненаших и где находятся сжимающиеся кольца наших врагов

Появились намедни в АШ две статьи, вроде о разном, но по сути об одном: Про пророссийских людей на Украине - мол, поймите, они наши, вот прямо наши-наши, но не смогли, не поняли, не успели, а теперь ждут освобождения и возвращения "в русскую семью".