Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Про наших, ненаших и где находятся сжимающиеся кольца наших врагов

Появились намедни в АШ две статьи, вроде о разном, но по сути об одном: Про пророссийских людей на Украине - мол, поймите, они наши, вот прямо наши-наши, но не смогли, не поняли, не успели, а теперь ждут освобождения и возвращения "в русскую семью".

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