Что почитать?
БлогЗаработок в интер...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Что почитать?

182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Путин сказал всё хорошо, народ ни чего не почувствуетНедельная инфляци...
  • Александр Жигилий
    Пока Наебулина и ее группа на &quot;ММБ&quot; &quot; руководят&quot; финансами-спекуляция и олигархат процветае! А вс...Текущая динамика ...
  • Алекс Архипов
    Не дремлет враг... в ЦБ.Рубль постепенно ...

Вчера рубль вновь упал на 3%. Обычная волатильность?

Вчера рубль вновь упал на 3%. Обычная волатильность?

Видимо, силы в сдерживание обвала рубля были вложены, не только словесные. И дали результат. И спустя 2 недели после очередной валютной паники некоторый отыгрыш рубля воспринимается и обсуждается как возврат к стабилизации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх