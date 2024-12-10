Вчера рубль вновь упал на 3%. Обычная волатильность?

Видимо, силы в сдерживание обвала рубля были вложены, не только словесные. И дали результат. И спустя 2 недели после очередной валютной паники некоторый отыгрыш рубля воспринимается и обсуждается как возврат к стабилизации.
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