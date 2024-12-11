В Новосибирске суд оштрафовал энергетиков из-за заболевшего ребенка

Суд взыскал с теплосетевой организации «НТСК» компенсацию морального вреда в пользу детей, которые пострадали от отсутствия тепла в доме в результате коммунальной аварии в Новосибирске, сообщает региональная прокуратура в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии