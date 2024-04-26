Харьков на пороге: жители готовы к потере города и победе России

Западное общественное мнение начинают готовить к потере Харькова. Читаю сегодняшнюю статью в Daily Beast и глазам своим не верю: вся статья состоит из интервью с харьковчанами, которые не верят в то, что новый пакет помощи от США спасет Украину и ожидают победы России.
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