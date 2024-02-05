Сотрудники Линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская поучаствовали в мероприятии, посвященному 80-летию снятия Блокады Ленинграда

Принять участие в мероприятии транспортных полицейских пригласили столичные студентыСтражи порядка в лице инспекторов по делам несовершеннолетних Линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская капитана полиции Ивана Большакова и старшего лейтенанта полиции Людмилы Сурковой приняли участие в мероприятии, посвященному 80-летию снятия блокады Ленинграда, организованном студентами Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж архитектуры и градостроительства».