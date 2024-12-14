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Вышло DLC для Sonic X Shadow Generations с Киану Ривзом в роли Шэдоу До премьеры фильма «Еж...

Вышло DLC для Sonic X Shadow Generations с Киану Ривзом в роли Шэдоу До премьеры фильма «Еж...

Вышло DLC для Sonic X Shadow Generations с Киану Ривзом в роли ШэдоуДо премьеры фильма «Еж Соник 3» рукой подать, ну а в платформере Sonic X Shadow Generations уже появился тот самый Шэдоу с голосом Киану Ривза, чья работа так впечатлила коллег и критиков.

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