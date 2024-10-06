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Позитив для оптимистов

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Наплевать, мы не будем воевать. Батальон ВСУ дезертировал с фронта

Наплевать, мы не будем воевать. Батальон ВСУ дезертировал с фронта

Целое подразделение 123-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ — 187-й батальон численностью более ста человек — самовольно покинуло место дислокации в Донбассе и отправилось в Николаевскую область.

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