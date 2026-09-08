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Иркутск Сегодня

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Юные художники из Осиновки и ученики 43-й школы создали мурал на стадионе «Локомотив» в Братске

В городе Братске завершается благоустройство общественной территории возле школы № 43. Как сообщил мэр Братска Александр Дубровин на своей странице в ВК (18+), к работам привлекли подростков из поселка Осиновка.

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