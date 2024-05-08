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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» завершит сезон без трофеев впервые с 2012-го

Мюнхенский клуб уступил мадридскому «Реалу» (2:2, 1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.  Ранее «Бавария» проиграла «Саарбрюкену» (1:2), выступающему в 3-й Бундеслиге, и вылетела во 2-м раунде Кубка Германии.

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