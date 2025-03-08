МЧС России проводит профилактическую работу с различными группами населения

Акции заботы и внимания к тем, кто нуждается в особой поддержке и защите, проводятся регулярно. Многодетные семьи, а также граждане, состоящие на учете в органах социальной защиты, на особом контроле чрезвычайного ведомства.
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