Ох уж эти хитрые русские: И из Сирии не ушли, и в Ливии обосновались Россия назло врагам только расширяет свое присутствие в Средиземноморье Объединенная Европа, по мнению своих же чиновников, в очередной раз оказалась в безвыходной ситуации.