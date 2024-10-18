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Республика Алтай с 2025 года введёт туристический налог

Республика Алтай с 2025 года введёт туристический налог

«Интерфакс» сообщает, что туристический налог будет введён с 1 января 2025 года в Республике Алтай. По данным республиканского правительства, налог будут платить организации и граждане, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания людей, но лишь на объектах, которые включены в реестр классифицированных средств размещения.

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