Республика Алтай с 2025 года введёт туристический налог

«Интерфакс» сообщает, что туристический налог будет введён с 1 января 2025 года в Республике Алтай. По данным республиканского правительства, налог будут платить организации и граждане, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания людей, но лишь на объектах, которые включены в реестр классифицированных средств размещения.