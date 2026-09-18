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Царьград

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В Перми стартовала месячная кампания по дератизации от грызунов

В Перми стартовала месячная кампания по дератизации от грызунов

В Перми стартовала ежегодная осенняя кампания по дератизации. На протяжении месяца, с 15 сентября по 15 октября, в городе будет проводиться комплексная обработка от грызунов, направленная на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

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