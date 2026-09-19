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Царьград

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Университет ИТМО определил меры для повышения безопасности ИИ

Университет ИТМО определил меры для повышения безопасности ИИ

Александр Кугаевских из Университета ИТМО рассказал RT о влиянии новых данных на нейросети. Он отметил, что ИИ, несмотря на недавние хакерские атаки, остаётся под контролем и предложил меры для повышения безопасности.

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