Неделя в Архангельской области начнётся с тёплой погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусовСиноптики обещают небольшие осадки (мокрый снег и дождь) — особенно в южных районах.