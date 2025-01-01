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Морейренсе – АВС – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Португалии, 4 января 2025

Морейренсе – АВС – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Португалии, 4 января 2025

В субботу, 4 января, сыграют Морейренсе и АВС в матче 17 тура Чемпионата Португалии по футболу. ➡️ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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