У 13-летнего ребенка оказался уровень интеллекта, сравнимый с IQ Эйнштейна

Роберту 13 лет, и он уже член организации самых умных людей мира. Румынский мальчик, который живет со своей семьей в Англии, имеет коэффициент интеллекта, сравнимый с показателем легендарного Альберта Эйнштейна.
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