The Washington Post: Три президента, десять премьер-министров и один король могли стать объектами слежки через Pegasus

Как минимум три президента, десять премьер-министров и один король могли стать объектами слежки через программу Pegasus израильской компании NSO Group.
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