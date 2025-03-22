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Агент Овечкина о выходе «Вашингтона» в плей-офф: «Формальность, которая давно была ясна. У Саши максимальные амбиции, команда на хорошем ходу»

«Кэпиталс» набрали 100 очков за 69 матчей в регулярном чемпионате и досрочно гарантировали себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.

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