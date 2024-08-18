В Молдавии сообщили о задержании автобусов по пути на открытие парка в Гагаузии

Полиция Молдавии задерживает автобусы, которые следуют в Гагаузию для участия в открытии парка GagauziyaLand, который был построен при поддержке лидера блока оппозиционных партий «Победа» Илана Шора, транспорт останавливают для дополнительного досмотра.
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