В Молдавии сообщили о задержании автобусов по пути на открытие парка в Гагаузии

Полиция Молдавии задерживает автобусы, которые следуют в Гагаузию для участия в открытии парка GagauziyaLand, который был построен при поддержке лидера блока оппозиционных партий «Победа» Илана Шора, транспорт останавливают для дополнительного досмотра.