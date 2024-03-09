Вернется ли Карлос Сайнс за руль на Гран При Австралии? Мнение доктора

Вернется ли Карлос Сайнс за руль на Гран При Австралии? Мнение доктораFerrariИтальянский доктор, руководитель медицинской бригады в Формуле 1 Рикардо Чекарелли считает, что Карлос Сайнс, скорее всего, вернется за руль уже через две недели на Гран При Австралии.