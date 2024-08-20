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На Западе рассказали о проблемах ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

На Западе рассказали о проблемах ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

Аналитик Меркурис: ВСУ в Донбассе жалуются на отсутствие подкреплений и поставок Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы на ключевых направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

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