Аналитик Меркурис: ВСУ в Донбассе жалуются на отсутствие подкреплений и поставок Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы на ключевых направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
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