Путешественники из Италии приехали во Владивосток во имя борьбы с болезнью Альцгеймера: преодолели 17 тысяч км

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа, ФедералПресс. Необычный автомобиль с европейскими номерами и яркими наклейками привлек внимание жителей Владивостока: старенький Fiat Panda припарковался возле одного из хостелов в центре города.
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