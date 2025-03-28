Россия побеждает во всех раундах: на переговорах с США время на ее стороне

Сделка по Черному морю начала тонуть, как только Америка объявила о ней. По оценке американских спецслужб, Владимир Путин и Владимир Зеленский, возможно, готовы обсуждать прекращение военных действий, но не готовы прекратить воевать.
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