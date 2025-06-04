Лебедев: в Одессе уничтожены склады с «особыми» дронами Возмездие за украинские диверсии не замедлило себя ждать — в ночь на 3 июня Россия нанесла удары по ключевым объектам противника.
Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО. Москва начала зачистку
Комментарии
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Борис Сторублевцев
А в одесском порту разве нет иностранных судов???Так почему. бы их не "пожурить"!!!!
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1 д.
Вера смелых
По поводу так вас раздражающего выражения "УДАР ВОЗМЕЗДИЯ" - вы от МО или представителей ГШ слышали, или читали о таком? Я - ни разу, хотя внимательно слежу за всеми их сообщениями. Так о чем вы так " благородно негодуете"? Это словосочетание, об ударе возмездия , или "ответке", ввели в обиход блогеры. То есть, персоны, от профессиональных журналюг, до обычных пиздоболов, мнящих себя военкорами. Вот к ним и предъявляйте ваши соплежуйные претензии.. И об этом вам надо было подумать, прежде чем свой словесный понос постить.
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21 час.
Александр Рожков
А в наших СМИ разве не употребляют слово «возмездие»?
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20 час.
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