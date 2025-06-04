Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО. Москва начала зачистку

Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО. Москва начала зачистку

Лебедев: в Одессе уничтожены склады с «особыми» дронами Возмездие за украинские диверсии не замедлило себя ждать — в ночь на 3 июня Россия нанесла удары по ключевым объектам противника.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
А в одесском порту разве нет иностранных судов???Так почему. бы их не &quot;пожурить&quot;!!!!
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1 д.
Вера смелых
По поводу так вас раздражающего выражения &quot;УДАР ВОЗМЕЗДИЯ&quot; -  вы от МО или представителей ГШ слышали, или читали о таком? Я - ни разу, хотя внимательно слежу за всеми их сообщениями. Так о чем вы так &quot; благородно негодуете&quot;?  Это словосочетание, об ударе возмездия  , или &quot;ответке&quot;,  ввели  в обиход блогеры. То есть, персоны, от профессиональных журналюг, до обычных пиздоболов, мнящих себя военкорами. Вот к ним и предъявляйте ваши соплежуйные претензии..                                        И об этом вам надо было подумать, прежде чем свой словесный понос постить.
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21 час.
Александр Рожков
А в наших СМИ разве не употребляют слово «возмездие»?
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20 час.
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