Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО. Москва начала зачистку

Вера смелых

По поводу так вас раздражающего выражения "УДАР ВОЗМЕЗДИЯ" - вы от МО или представителей ГШ слышали, или читали о таком? Я - ни разу, хотя внимательно слежу за всеми их сообщениями. Так о чем вы так " благородно негодуете"? Это словосочетание, об ударе возмездия , или "ответке", ввели в обиход блогеры. То есть, персоны, от профессиональных журналюг, до обычных пиздоболов, мнящих себя военкорами. Вот к ним и предъявляйте ваши соплежуйные претензии.. И об этом вам надо было подумать, прежде чем свой словесный понос постить.