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За рулем

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Автопроизводители США ускорили отказ от китайских компонентов

Автопроизводители США ускорили отказ от китайских компонентов

Американские компании, выпускающие автомобили, всерьез взялись за перестройку цепочек поставок. Причина – свежие требования властей, которые фактически блокируют использование ряда компонентов из Китая в машинах, предназначенных для местного рынка.

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