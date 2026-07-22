Автопроизводители США ускорили отказ от китайских компонентов

Американские компании, выпускающие автомобили, всерьез взялись за перестройку цепочек поставок. Причина – свежие требования властей, которые фактически блокируют использование ряда компонентов из Китая в машинах, предназначенных для местного рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии