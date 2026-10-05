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Лехечка второй раз в сезоне вышел в финал и вернется в топ-15

19-я ракетка мира Иржи Лехечка обыграл Валентина Вашеро в полуфинале пятисотника в Токио. Матч закончился со счетом 6:4, 6:2.

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